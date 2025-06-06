Эксперт прокомментировал планы по созданию мессенджера с госсервисами

Он указал, что мессенджер — это уже ушедшее, это рынок, который ушел, и создавать для него что-то вне корпоративных и государственных решений попросту не имеет смысла. Муртазин добавил, что рынок уже поделен, и «пересадить» людей из Telegram на альтернативы не удастся даже при помощи радикальных мер, потому что там уже есть среда общения.