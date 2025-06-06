Эксперт прокомментировал планы по созданию мессенджера с госсервисами

В России намерены создать платформу с госсервисами, которая будет интегрирована в новый мессенджер MAX. Соответствующий сервис будет запущен в этом году и, по словам главы Министерства цифрового развития РФ Максута Шадаева, он ничем не хуже зарубежных аналогов. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с Радио «Комсомольская правда» счел эту инициативу попыткой «оживить» отечественный продукт.
Муртазин считает понятной попытку «оживить» мессенджер за счет перевода туда госуслуг, банков и прочего. При этом эксперт обратил внимание, что даже если использовать административный ресурс, сделать мессенджер популярным все равно не получится, потому что невозможно заставить им пользоваться.
«Мы сегодня пытаемся не просто прыгнуть в последний вагон ушедшего поезда. Этот поезд уже пришел на конечную станцию, а мы только пытаемся что-то сделать», — утверждает аналитик.
Он указал, что мессенджер — это уже ушедшее, это рынок, который ушел, и создавать для него что-то вне корпоративных и государственных решений попросту не имеет смысла. Муртазин добавил, что рынок уже поделен, и «пересадить» людей из Telegram на альтернативы не удастся даже при помощи радикальных мер, потому что там уже есть среда общения.
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