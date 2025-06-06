Крестный ход и Большие Троицкие гуляния пройдут в Хабаровске 8 июня

День Святой Троицы отпразднуют православные жители Хабаровского края. Его также называют Пятидесятница или Сошествие Святого Духа — событие считается одним из самых важных. В этот день, 8 июня, во всех храмах пройдут праздничные богослужения, а после в Хабаровске состоится Общегородской Крестный ход, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Молитвенное шествие от стен Спасо-Преображенского кафедрального собора до Градо-Хабаровского собора Успения Божией Матери возглавит митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, — уточнили в пресс-службе Приамурской митрополии. — Завершением Крестного хода станут Большие Троицкие гуляния в парке им. Н. Н. Муравьева-Амурского.
Начнется праздничная программа в 13 часов на сцене «Ракушка». Для гостей мероприятия выступят творческие коллективы города и края, будет работать ярмарка с участием храмов Хабаровска, воскресных школ, представят свою продукцию и мастера декоративно-прикладного творчества. В краевом парке организуют работу полевой кухни, меню традиционное — чай и гречневая каша.
Кроме этого, пройдет презентация учебных заведений от воспитанников епархиальных воскресных школ, здесь же будут педагоги, которые ответят на вопросы родителей, желающих записать своего ребенка на обучение.
Завершением вечера станет выступление Дальневосточного академического симфонического оркестра. Напомним, это один из запланированных в июне концертов на открытом воздухе. Исполнять шедевры классической музыки начнут в 19 часов на летней эстраде.