Крестный ход и Большие Троицкие гуляния пройдут в Хабаровске 8 июня

День Святой Троицы отпразднуют православные жители Хабаровского края. Его также называют Пятидесятница или Сошествие Святого Духа — событие считается одним из самых важных. В этот день, 8 июня, во всех храмах пройдут праздничные богослужения, а после в Хабаровске состоится Общегородской Крестный ход, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».