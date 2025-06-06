Ссора Трампа и Маска может привести к неожиданным последствиям

Ссора американского миллиардера Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом может привести к неожиданным последствиям. Оказалось, что космическая программа Штатов теперь под угрозой. Об этом пишет издание Reuters.
«Простая угроза Маска (во время ссоры с Трампом — прим. ред.) резко вывести свой космический корабль Dragon из эксплуатации ознаменовала собой беспрецедентную вспышку со стороны одного из ведущих коммерческих партнеров NASA. Ведь капсула Dragon была единственным американским кораблем, способным доставлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно, что делает компанию Маска критически важным элементом космической программы США», — пишут аналитики издания.
Тем не менее бизнесмен и политик пока взяли паузу и перестали обмениваться колкостями в соцсетях. В НАСА пока отказались комментировать происходящее, подчеркнув, что продолжают концентрироваться на рабочем процессе.
Ранее KP.RU сообщил, что 5 июня 2025 года между Маском и Трампом произошел конфликт в социальных сетях. Президент США пригрозил свернуть все госконтракты предпринимателя, в ответ на это Маск начал нападать на Трампа, заявив, что нужно вынести импичмент лидеру Штатов.