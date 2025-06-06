Ссора Трампа и Маска может привести к неожиданным последствиям

«Простая угроза Маска (во время ссоры с Трампом — прим. ред.) резко вывести свой космический корабль Dragon из эксплуатации ознаменовала собой беспрецедентную вспышку со стороны одного из ведущих коммерческих партнеров NASA. Ведь капсула Dragon была единственным американским кораблем, способным доставлять астронавтов на Международную космическую станцию и обратно, что делает компанию Маска критически важным элементом космической программы США», — пишут аналитики издания.