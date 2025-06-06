В Красноярском крае зарегистрирован первый случай эрлиохоза с начала года

На прошлой неделе наблюдалось небольшое снижение числа пострадавших от укусов клещей — всего 989 человек, включая 197 детей. Это связано с погодными условиями: дожди уменьшили активность людей на природе и самих клещей. Всего с начала сезона зарегистрировано более 8,5 тысяч случаев укусов в крае.