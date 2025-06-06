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В Красноярском крае зарегистрирован первый случай эрлиохоза с начала года

В Красноярском крае зафиксирован первый случай заболевания эрлиохозом в этом году.

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В Красноярском крае зафиксирован первый случай заболевания эрлиохозом в этом году. 58-летний житель Красноярска стал жертвой укуса клеща, после чего у него был установлен данный диагноз.

Эрлиохоз — опасное заболевание, передаваемое иксодовыми клещами, с разнообразными клиническими проявлениями, которые могут варьироваться от бессимптомного течения до серьезных осложнений, вплоть до летального исхода. Установить диагноз можно только после проведения лабораторных исследований.

С начала сезона в региональном управлении Роспотребнадзора зарегистрировано 81 случай заболеваний клещевыми инфекциями, среди которых:

• клещевой вирусный энцефалит — 37 случаев;

• боррелиоз — 35 случаев;

• сибирский клещевой тиф — 8 случаев.

На прошлой неделе наблюдалось небольшое снижение числа пострадавших от укусов клещей — всего 989 человек, включая 197 детей. Это связано с погодными условиями: дожди уменьшили активность людей на природе и самих клещей. Всего с начала сезона зарегистрировано более 8,5 тысяч случаев укусов в крае.

Ранее рассказывали, что в Красноярском крае задержан мужчина, устроивший ландшафтные пожары для борьбы с клещами.