ЕС прекратил беспошлинный ввоз товаров с Украины

С 6 июня начинают действовать квоты, которые позволяют ввозить беспошлинно или по льготным тарифам ограниченные объемы товаров. Евросоюз станет применять к украинской продукции стандартные тарифы после окончания срока действия этих квот.
Напомним, беспошлинный ввоз украинских товаров в государства ЕС начался в 2022 году.
Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность значительного повышения таможенных пошлин на ввоз определенных товаров с Украины, в частности, продукции аграрного сектора.