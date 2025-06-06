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ЕС прекратил беспошлинный ввоз товаров с Украины

С 6 июня снова начинают действовать квоты, которые позволяют ввозить беспошлинно или по льготным тарифам ограниченные объемы товаров.

Источник: Аргументы и факты

Евросоюз прекращает действие режима беспошлинного ввоза товаров с Украины на территорию объединения, сообщает журнал ЕС.

С 6 июня начинают действовать квоты, которые позволяют ввозить беспошлинно или по льготным тарифам ограниченные объемы товаров. Евросоюз станет применять к украинской продукции стандартные тарифы после окончания срока действия этих квот.

Напомним, беспошлинный ввоз украинских товаров в государства ЕС начался в 2022 году.

Ранее сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможность значительного повышения таможенных пошлин на ввоз определенных товаров с Украины, в частности, продукции аграрного сектора.