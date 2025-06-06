NYT: Украинская миссия канцлера Германии Мерца в Белом доме провалилась

Во время визита в Вашингтон Фридрих Мерц вручил Дональду Трампу свидетельство о рождении его дедушки Фредерика Трампа, который появился на свет в Баварии в 1869 году. Свидетельство состоит из двух частей, одна из них является оригиналом на немецком языке, а вторая — копией с переводом на английский.