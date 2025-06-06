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NYT: Украинская миссия канцлера Германии Мерца в Белом доме провалилась

Канцлер Германии Фридрих Мерц получил теплый прием в администрации президента США Дональда Трампа, однако его миссия по укреплению поддержки Украины провалилась. Об этом сообщает The New York Times.

Канцлер Германии Фридрих Мерц получил теплый прием в администрации президента США Дональда Трампа, однако его миссия по укреплению поддержки Украины провалилась. Об этом сообщает The New York Times.

Мерц приехал в Вашингтон в надежде убедить Трампа сыграть более значимую роль в поддержке киевского режима. Канцлер ФРГ также отметил, что он, как и американский лидер, выступает за скорейшее прекращение конфликта.

— Мерц получает теплый прием, но не может заручиться поддержкой Трампа в отношении России, — пишет NYT.

Во время визита в Вашингтон Фридрих Мерц вручил Дональду Трампу свидетельство о рождении его дедушки Фредерика Трампа, который появился на свет в Баварии в 1869 году. Свидетельство состоит из двух частей, одна из них является оригиналом на немецком языке, а вторая — копией с переводом на английский.

Трамп поселил канцлера Германии в розовой комнате, где расположена кровать с балдахином для принцесс, в которой оставались британская королева Елизавета II, принцесса Диана и вдова бывшего американского лидера Джона Кеннеди Жаклин.