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В историческом центре Самары обновят фасады 6 домов из перечня ОКН

В Самаре планируют привести в порядок фасады некоторых зданий, которые включены в список объектов культурного наследия.

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В Самаре планируют привести в порядок фасады некоторых зданий, которые включены в список объектов культурного наследия.

Для ремонтных работ уже выбраны подрядные организации. Они должны будут капитально отремонтировать фасады.

В список зданий-счастливчиков попали:

Также, недавно стало известно о включении в список объектов культурного наследия дома в псевдомавританском стиле, где раньше располагалась кожно-венерологическая больница.

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