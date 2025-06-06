В историческом центре Самары обновят фасады 6 домов из перечня ОКН

В Самаре планируют привести в порядок фасады некоторых зданий, которые включены в список объектов культурного наследия.
Для ремонтных работ уже выбраны подрядные организации. Они должны будут капитально отремонтировать фасады.
В список зданий-счастливчиков попали:
Также, недавно стало известно о включении в список объектов культурного наследия дома в псевдомавританском стиле, где раньше располагалась кожно-венерологическая больница.
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