Минтранс объяснил высадку группы детей из автобуса Пермь — Култаево

Когда между кондуктором и сопровождающей возник спор, к автобусу подошли охранники и дети вышли из транспорта (этот момент попал на видео). После этого группа школьников купила билеты в кассе и уехала в Култаево в 14:55. В министерстве пояснили, что на автовокзале Перми есть кассы и поэтому приобретать билеты необходимо только через них или сайт вокзала. В автобусе билет можно купить, только зайдя на промежуточной остановке, где нет касс. Продажа билетов заканчивается за 2−3 минуты до отправления, когда диспетчерская отдаёт перевозчику посадочные ведомости. «Если пассажиры будут приобретать билеты в автобусе непосредственно перед отправлением — это приведёт к задержкам рейсов, к невозможности подъехать следующим по расписанию автобусам на посадочную площадку. Это приведёт к сбоям в работе автовокзала. На пригородных маршрутах в автобусе работает кондуктор, которая продаёт билеты на промежуточных остановках», — заключили в министерстве в комментарии perm.aif.ru.