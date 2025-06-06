Минтранс объяснил высадку группы детей из автобуса Пермь — Култаево

Высадку группы детей из автобуса Пермь — Култаево сайту perm.aif.ru объяснили в министерстве транспорта Пермского края.
Происшествие с группой школьников случилось в краевой столице днём 4 июня. В пермских телеграм-каналах было опубликовано видео, на котором дети под контролем охранника пермского автовокзала выходят из автобуса уже после посадки. Автор видео объяснил, что сопровождающие и дети не успели купить билеты и хотели оплатить их в самом автобусе. Сайт perm.aif.ru запросил комментарий по ситуации в министерстве транспорта Прикамья. В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл в 14:35 часов дня. Сопровождающая группы детей подошла к кассе и хотела купить 24 билета на ближайший автобус, следующий до села Култаево. Тогда женщине пояснили, что рейс назначен на 14:55.
«В этот момент к посадочной площадке подошёл рейс на 14:35 (на который продажа билетов уже закрылась), женщина с детьми побежали в автобус без билетов и зашли в салон, несмотря на возражения кондуктора. Кондуктор предложила им покинуть салон, но начались возражения», — рассказали perm.aif.ru подробности инцидента в минтрансе.
Когда между кондуктором и сопровождающей возник спор, к автобусу подошли охранники и дети вышли из транспорта (этот момент попал на видео). После этого группа школьников купила билеты в кассе и уехала в Култаево в 14:55. В министерстве пояснили, что на автовокзале Перми есть кассы и поэтому приобретать билеты необходимо только через них или сайт вокзала. В автобусе билет можно купить, только зайдя на промежуточной остановке, где нет касс. Продажа билетов заканчивается за 2−3 минуты до отправления, когда диспетчерская отдаёт перевозчику посадочные ведомости. «Если пассажиры будут приобретать билеты в автобусе непосредственно перед отправлением — это приведёт к задержкам рейсов, к невозможности подъехать следующим по расписанию автобусам на посадочную площадку. Это приведёт к сбоям в работе автовокзала. На пригородных маршрутах в автобусе работает кондуктор, которая продаёт билеты на промежуточных остановках», — заключили в министерстве в комментарии perm.aif.ru.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о проблемной ситуации с другой группой детей, которая произошла на пермском автовокзале в конце мая. Школьники приехали к месту заранее, чтобы купить билеты на нужный автобус, но не смогли из-за сбоя на кассе. Из-за этого автобус уехал почти пустой, а дети были вынуждены остаться на вокзале.