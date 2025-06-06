Умер известный воронежский боксер

Печальная весть пришла из Семилук: на 93-м году жизни скончался известный спортсмен Алексей Бортников, об этом сообщила администрация района. Уроженец Семилукского района был выдающимся боксером и именитым тренером.
К 29 годам он выиграл 12 республиканских чемпионатов. Алексей Николаевич воспитал несколько поколений спортсменов. Тренировал детей в спортобществе «Трудовые резервы», привлекался к работе в молодежной сборной Грузии по боксу и юниорской команде СССР. Среди его воспитанников Дмитрий Авдалян — серебряный призер чемпионата мира среди юниоров.
Алексей Бортников был Почетным гражданином Семилук.
— Память об Алексее Николаевиче навсегда останется в сердцах его учеников, коллег и всех, кто имел честь работать и общаться с ним, — выразили соболезнования родным и близким покойного в администрация Семилукского района.
Прощание с Алексеем Бортниковым состоится 6 июня в 11.00 в храме во имя святителя Митрофания епископа Воронежского.