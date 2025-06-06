Умер известный воронежский боксер

К 29 годам он выиграл 12 республиканских чемпионатов. Алексей Николаевич воспитал несколько поколений спортсменов. Тренировал детей в спортобществе «Трудовые резервы», привлекался к работе в молодежной сборной Грузии по боксу и юниорской команде СССР. Среди его воспитанников Дмитрий Авдалян — серебряный призер чемпионата мира среди юниоров.