Норвегия передаст Украине 7 млрд долларов 2025 году

В 2025 году Норвегия выделит Украине 7 миллиардов долларов в качестве помощи. Об этом в Telegram-канале МО Украины заявил глава ведомства Рустем Умеров, который в настоящее время находится в Брюсселе, участвует в заседании Совета Украина-НАТО и проводит ряд двусторонних встреч со спонсорами Киева.
По словам Умерова, 7 миллиардов долларов после одной из таких встреч ему пообещал министр обороны Норвегии Торе Оншуус Сандвик. Украинский чиновник отметил, что Норвегия — среди лидеров по объему помощи Украине.
Ранее Умеров заявил, что оборонная поддержка Киева в 2025 году вырастет по датской модели до 1,3 миллиарда евро.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина намерена высосать все деньги, которые только могут встретиться на пути и пойти на развитие европейской экономики.
Вместе с тем, украинский Минфин сообщил, что страна не будет производить выплаты владельцам государственных производных ценных бумаг (ВВП-варрантов — Прим. ред.) в установленный срок, который истек 2 июня 2025 года. Отмечается, что сумма платежа по государственным деривативам, подлежащая уплате, составляет 665,45 млн долларов.