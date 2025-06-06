Норвегия передаст Украине 7 млрд долларов 2025 году

В 2025 году Норвегия выделит Украине 7 миллиардов долларов в качестве помощи. Об этом в Telegram-канале МО Украины заявил глава ведомства Рустем Умеров, который в настоящее время находится в Брюсселе, участвует в заседании Совета Украина-НАТО и проводит ряд двусторонних встреч со спонсорами Киева.