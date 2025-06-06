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В Ростовский зоопарк привезли самца альпаки из Москвы

Московский жених для альпаки Альмы: зоопарк Ростова представил нового обитателя.

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Источник: Комсомольская правда

Ростовский зоопарк представил нового обитателя — молодого самца альпаки, прибывшего из Москвы. После обязательного карантина животное поселили в уличном вольере, где произошло его знакомство с местной красавицей Альмой. Об этом сообщили сотрудники зоосада.

Альпака прибыл в апреле этого года, все это время он находился на карантине. Возраст самца восемь месяцев, имя новому обитателю пока не выбрали.

Молодой самец прекрасно перенес дорогу и адаптировался к новым условиям. А первое знакомство с прекрасной Альмой прошло хорошо. Животные проводят время вместе. Сейчас у них классический конфетно-букетный период.

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