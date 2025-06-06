В Белгородской области вновь открыто движение по железной дороге

Компания РЖД принимает меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов. Пассажиры поездов № 695 Курск — Белгород и № 71 Москва — Белгород были доставлены на станцию назначения автобусами со станции Прохоровка. Оперативную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный из любой точки России).