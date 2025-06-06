В Белгородской области вновь открыто движение по железной дороге

Пропуск поездов осуществляется в реверсивном режиме.
В Белгородской области вновь открыто движение по одному пути железнодорожного перегона Прохоровка — Беленихино. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Восточной железной дороги.
«Открыто движение по одному пути перегона Прохоровка — Беленихино в Белгородской области», — пишет пресс-служба в официальном telegram-канале. Пропуск поездов осуществляется в реверсивном режиме. Восстановительные работы на месте происшествия продолжаются.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Белгородской области подорвали ЖД-пути, с рельс сошел поезд.
Компания РЖД принимает меры по минимизации времени задержки пассажирских поездов. Пассажиры поездов № 695 Курск — Белгород и № 71 Москва — Белгород были доставлены на станцию назначения автобусами со станции Прохоровка. Оперативную информацию о движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД 8−800−775−00−00 (звонок бесплатный из любой точки России).
Напомним, что ранее в Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, причиной стал подрыв взрывного устройства, заложенного под рельсы. В результате инцидента никто не пострадал, однако движение поездов было задержано на 2,5 часа.