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Посадка японского модуля Hakuto-R на Луну вновь завершилась неудачей

Японский лунный модуль Hakuto-R потерпел крушение при посадке на Луну.

Источник: Комсомольская правда

Посадка японского лунного модуля Hakuto-R (Resilience) завершилась аварией. Генеральный директор компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада официально подтвердил провал миссии.

«Мы пришли к выводу, что сложно установить связь с модулем и невозможно завершить миссию. Поэтому можно сказать, что посадка прошла неудачно», — заявил Хакамада на пресс-конференции.

Во время прямой трансляции за полторы минуты до предполагаемого момента прилунения телеметрия показала резкое падение высоты до нуля. Сейчас специалисты анализируют данные, чтобы определить точную причину аварии.

Это уже второй неудачный опыт Ispace. В апреле 2023 года их модуль также потерпел крушение — тогда аппарат неожиданно ускорился в последние секунды перед посадкой, после чего связь с ним прервалась.

Ранее стало известно, что к России и Китаю в работе по созданию Международной научной лунной станции присоединились 13 стран. В список вошли Азербайджан, Белоруссия, Сербия, Боливия, Таиланд, Пакистан, Венесуэла, Никарагуа, Сенегал, Джибути, а также коллеги России по БРИКС — Эфиопия, Египет и ЮАР.