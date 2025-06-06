Прокуратура отреагировала на мусор на Чижовском водохранилище в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Говорится, что прокуратура Заводского района вместе с УВД и РОЧС организовала межведомственный рейд по местам массового отдыха, где запрещено купание, вдоль Чижовского водохранилища и на территории, которая прилегает к каналу Слепянской водной системы.
При проверке выяснилось, что зона отдыха «Жара» по улице Корзюки вдоль Чижовского водохранилища содержалась в ненадлежащем состоянии: мусор в виде окурков, металлических пивных крышек, пакетов, стеклянных бутылок, бумаги.
Кроме того, в воде водохранилища вблизи берега обнаружили стеклянные и пластиковые бутылки, металлические пивные бутылки, кирпичи, а также иной мусор. В прокуратуре добавили, что прибережные территории заросли сорной растительностью и меры по ее удалению не принимались.
«Отсутствовали знаки безопасности на участках у воды, а также в тех местах, где купание запрещено», — сказано в сообщении.
Прокурор Заводского района по результатам проведенных проверок вынес предписание в адрес ответственного за подготовку указанной зоны отдыха предприятия, где потребовал принять незамедлительные меры, касающиеся устранения вскрытых нарушений.
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