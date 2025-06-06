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Прокуратура отреагировала на мусор на Чижовском водохранилище в Минске

Прокуратура отреагировала на обнаруженный мусор при проверке Чижовского водохранилища в Минске.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура отреагировала на мусор на Чижовском водохранилище в Минске. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Говорится, что прокуратура Заводского района вместе с УВД и РОЧС организовала межведомственный рейд по местам массового отдыха, где запрещено купание, вдоль Чижовского водохранилища и на территории, которая прилегает к каналу Слепянской водной системы.

При проверке выяснилось, что зона отдыха «Жара» по улице Корзюки вдоль Чижовского водохранилища содержалась в ненадлежащем состоянии: мусор в виде окурков, металлических пивных крышек, пакетов, стеклянных бутылок, бумаги.

Кроме того, в воде водохранилища вблизи берега обнаружили стеклянные и пластиковые бутылки, металлические пивные бутылки, кирпичи, а также иной мусор. В прокуратуре добавили, что прибережные территории заросли сорной растительностью и меры по ее удалению не принимались.

«Отсутствовали знаки безопасности на участках у воды, а также в тех местах, где купание запрещено», — сказано в сообщении.

Прокурор Заводского района по результатам проведенных проверок вынес предписание в адрес ответственного за подготовку указанной зоны отдыха предприятия, где потребовал принять незамедлительные меры, касающиеся устранения вскрытых нарушений.

Кстати, Белгидромет предупредил о резком похолодании в Беларуси с 9 июня.

Также мы писали, что минские пляжи будут убираться от мусора не реже одного раза в месяц во время летнего сезона.

Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать в Троицкую Родительскую субботу 7 июня 2025 года.