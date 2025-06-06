Прокуратура отреагировала на мусор на Чижовском водохранилище в Минске

Кроме того, в воде водохранилища вблизи берега обнаружили стеклянные и пластиковые бутылки, металлические пивные бутылки, кирпичи, а также иной мусор. В прокуратуре добавили, что прибережные территории заросли сорной растительностью и меры по ее удалению не принимались.