Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре представят детскую иллюстрированную книгу об истории города

10 июня в 17:00 в Детской картинной галерее пройдет презентация книги Александра Житкова "Самара.

Качество жизни в вашем регионе

10 июня в 17:00 в Детской картинной галерее пройдет презентация книги Александра Житкова «Самара. Иллюстрированная история» (0+).

Издание рассчитано на семейное чтение, педагогов и экскурсоводов. В книге — краткие тексты об истории города от основания крепости до современных достижений. Материал сопровождают иллюстрации Оксаны Даньчиной, фотографии, схемы и пояснения.

Автор — лектор галереи и экскурсовод, работающий с детской аудиторией. Презентация пройдет в усадьбе Клодта, где автор проводит лекции и квесты по истории Самары.

Адрес: ул. Куйбышева, 139.

Ранее мы писали, что рисунки детей-пациентов онкоотделения Самарской областной детской больницы нанесут на ракету-носитель «Союз-2.1а».

Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.