В Самаре представят детскую иллюстрированную книгу об истории города

10 июня в 17:00 в Детской картинной галерее пройдет презентация книги Александра Житкова «Самара. Иллюстрированная история» (0+).
Издание рассчитано на семейное чтение, педагогов и экскурсоводов. В книге — краткие тексты об истории города от основания крепости до современных достижений. Материал сопровождают иллюстрации Оксаны Даньчиной, фотографии, схемы и пояснения.
Автор — лектор галереи и экскурсовод, работающий с детской аудиторией. Презентация пройдет в усадьбе Клодта, где автор проводит лекции и квесты по истории Самары.
Адрес: ул. Куйбышева, 139.
Ранее мы писали, что рисунки детей-пациентов онкоотделения Самарской областной детской больницы нанесут на ракету-носитель «Союз-2.1а».
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