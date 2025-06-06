NBC узнал о готовности Маска поддержать демократов после перепалки с Трампом

Американский миллиардер Илон Маск решил не переводить 100 миллионов долларов на кампанию республиканцев. Теперь он думает о том, чтобы поддержать демократов. Об этом сообщает телеканал NBC, ссылаясь на источники, близкие к предпринимателю.
Отмечается, что Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом больше не хочет поддерживать республиканскую партию, а нацелен на сотрудничество с демократами. Более того, миллиардер якобы заявил о готовности «разнести республиканцев», если это будет необходимо.
Напомним, ссора между Трампом и Маском произошла 5 июня 2025 года. Президент США пригрозил свернуть все госконтракты Маска, а предприниматель в ответ призвал объявить импичмент Трампу и передать власть вице-президенту Джей Ди Вэнсу.
Ранее KP.RU сообщил, что из-за перепалки политика и предпринимателя под угрозой оказалась американская космическая программа. В НАСА пока никак не прокомментировали случившееся.