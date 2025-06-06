NBC узнал о готовности Маска поддержать демократов после перепалки с Трампом

Отмечается, что Маск после ссоры с президентом США Дональдом Трампом больше не хочет поддерживать республиканскую партию, а нацелен на сотрудничество с демократами. Более того, миллиардер якобы заявил о готовности «разнести республиканцев», если это будет необходимо.