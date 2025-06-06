Прокуратура проверит причины задержки выплат детям участников СВО

По словам генпрокурора, с аналогичной проблемой столкнулись многие семьи в регионе.
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил прокурору Забайкальского края оперативно разобраться с вопросом восстановления единовременной выплаты членам семей погибших участников специальной военной операции (СВО). Поводом для этого послужило обращение вдовы участника СВО, которая не получила положенную региональную выплату из-за ее отмены в 2025 году.
«Помощь семьям участников специальной военной операции- первоначальная задача государства», — сказал Краснов во время личного приема граждан в Чите, его слова передает ТАСС. Он выразил недоумение по поводу отмены ранее предусмотренных мер поддержки, назвав это проявлением формализма и бездушия. По словам генпрокурора, с аналогичной проблемой столкнулись многие семьи в регионе.
Игорь Краснов поручил прокурору Забайкальского края в кратчайшие сроки разобраться в ситуации и совместно с губернатором региона проработать вопрос о восстановлении единовременной выплаты. Кроме того, глава надзорного ведомства распорядился провести масштабную проверку соблюдения прав всех участников СВО и их семей на территории Забайкальского края.