Прокуратура проверит причины задержки выплат детям участников СВО

«Помощь семьям участников специальной военной операции- первоначальная задача государства», — сказал Краснов во время личного приема граждан в Чите, его слова передает ТАСС. Он выразил недоумение по поводу отмены ранее предусмотренных мер поддержки, назвав это проявлением формализма и бездушия. По словам генпрокурора, с аналогичной проблемой столкнулись многие семьи в регионе.