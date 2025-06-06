Стало известно, сколько стоят составы «Акрона» и «Крыльев» к началу июня

Общий ценник команд из 63-го региона составляет 56,2 млн рублей.
Свежую информацию о стоимости составов команд Премьер-лиги подготовил портал Transfermarkt. Самарские «Крылья Советов» оценили в 34,6 млн евро. Это девятый показатель в лиге. Тольяттинский «Акрон» — в 21,6 млн евро. Занимают 11-ю строчку.
Самые дорогие игроки «зелено-бело-синих» — Александр Солдатенков (4 млн евро), Иван Сергеев и Фернандо Костанца (3 млн евро). У «молодых и звонких» — Ифет Джаковац (2,5 млн евро), Алекса Джурасович (2 млн евро) и Артем Дзюба (1,5 млн евро).
Лидирует по стоимости составов петербургский «Зенит» (170,7 млн евро).
А недавно самарцы объявили о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера.
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