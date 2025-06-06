В День города в Иркутске введут правила для обеспечения безопасности

Во время проведения праздничных мероприятий, которые состоятся в Иркутске 7 июня, вводятся временные ограничения для обеспечения безопасности горожан. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на администрацию, на День города запрещено проносить стеклянную, металлическую и пластиковую тару, включая бутылки, контейнеры, термосы и банки. Также под запретом находятся все виды жидкостей — спиртное, парфюмерная продукция и жидкие гигиенические средства. Нельзя приносить с собой продукты питания, крупногабаритные вещи (объемные рюкзаки, чемоданы), воздушные шары и воздушных змеев.
— Строго запрещено проносить взрывчатые вещества и их компоненты, любые виды оружия, колюще-режущие предметы, фонари всех типов и аэрозольные баллончики. Не допускается наличие наркотических, психотропных и токсичных веществ, — сообщают в агентстве.
На праздничных площадках нельзя передвигаться на велосипедах, самокатах, скутерах, скейтбордах и других индивидуальных средствах передвижения. Запрещено появляться с домашними животными и использовать квадрокоптеры или другие беспилотные летательные аппараты.
Организаторы рекомендуют иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Основные праздничные мероприятия пройдут в сквере имени Кирова, у памятника Александру III, на острове Конном и на бульваре Гагарина. Эти меры направлены на создание безопасных условий для всех участников праздника.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 7 июня с 12:00 до 23:00 в центре Иркутска будет частично перекрыто автомобильное движение.