В День города в Иркутске введут правила для обеспечения безопасности

Во время проведения праздничных мероприятий, которые состоятся в Иркутске 7 июня, вводятся временные ограничения для обеспечения безопасности горожан. Как сообщает ИА «Байкал 24» со ссылкой на администрацию, на День города запрещено проносить стеклянную, металлическую и пластиковую тару, включая бутылки, контейнеры, термосы и банки. Также под запретом находятся все виды жидкостей — спиртное, парфюмерная продукция и жидкие гигиенические средства. Нельзя приносить с собой продукты питания, крупногабаритные вещи (объемные рюкзаки, чемоданы), воздушные шары и воздушных змеев.