Овчинский: в новостройке по реновации в Кузьминках началось благоустройство

На юго-востоке Москвы, в районе Кузьминки, ведется строительство жилого дома в рамках программы реновации, общей площадью более 30 тысяч квадратных метров, сообщил Владислав Овчинский, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города.
Новый жилой комплекс располагается по адресу: улица Маршала Чуйкова, участок 9/5/1. В здании будет 299 квартир с общей жилой площадью свыше 17 тысяч квадратных метров. В непосредственной близости находятся станции метро «Кузьминки» и «Волжская», образовательные учреждения, медицинские объекты и природно-исторический парк «Кузьминки-Люблино».
«Сейчас на площадке ведется монтаж инженерных систем, чистовая отделка, а также началось благоустройство территории. Во дворе устанавливают детскую и спортивную площадки с сертифицированным оборудованием», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
На первых этажах комплекса предусмотрены просторные подъезды с общей входной группой и помещения для объектов инфраструктуры. Придомовое пространство будет оформлено современно и удобно.
Благоустройство осуществляется с учетом принципов безбарьерной среды: дорожки будут широкими и с минимальным уклоном, а на покрытиях разместят тактильные полосы для удобства людей с ограниченными возможностями.
Ранее министр рассказал о завершении строительства жилого комплекса площадью почти 29 тысяч квадратных метров в районе Люблино по программе реновации. Новый трехсекционный дом, возведенный на месте расселенной пятиэтажки по адресу: ул. Люблинская, д. 113, к. 1, включает 252 квартиры, из которых три адаптированы для маломобильных жильцов.
Программа реновации была утверждена в августе 2017 года и затрагивает около миллиона москвичей, предполагая расселение 5176 домов. Сергей Собянин ранее поручил удвоить темпы реализации данной программы.