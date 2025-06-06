Овчинский: в новостройке по реновации в Кузьминках началось благоустройство

Ранее министр рассказал о завершении строительства жилого комплекса площадью почти 29 тысяч квадратных метров в районе Люблино по программе реновации. Новый трехсекционный дом, возведенный на месте расселенной пятиэтажки по адресу: ул. Люблинская, д. 113, к. 1, включает 252 квартиры, из которых три адаптированы для маломобильных жильцов.