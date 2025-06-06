«Солнце готовит удар»: какой силы будет о магнитная буря 7 июня 2025

Ограничить физические нагрузки, особенно в вечерние часы 7 июня, когда ожидается пик геомагнитной активности. Уделить особое внимание режиму дня — ложиться спать и вставать в одно и то же время, обеспечить полноценный отдых. Людям с хроническими заболеваниями следует иметь при себе необходимые лекарства и контролировать свое состояние. Увеличить потребление жидкости, отдавая предпочтение чистой воде, минеральной воде без газа, травяным чаям. Избегать стрессовых ситуаций, конфликтов и эмоциональных перегрузок. Скорректировать рацион питания — уменьшить потребление соли, жирной и тяжелой пищи, алкоголя и кофе. Провести больше времени на свежем воздухе, но избегать прямых солнечных лучей и душных помещений.