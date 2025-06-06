«Подтопленные улицы, автосалон, банк». МЧС сказало про последствия сильного ливня, обрушившегося на Минск 5 июня

МЧС сказало о подтопленных улицах, автосалоне и банке после ливня в Минске. Подробности и видео опубликованы в официальном телеграм-канале Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Согласно информации, в результате прохождения грозового фронта в Минске 5 июня было зафиксировано выпадение осадков до 20 миллиметров. Сказано, что в некоторых частях города были подтопления. Указанное вызвало частичную остановку общественного транспорта (подробности ранее озвучил «Минсктранс») в Московском, Первомайском, Центральном, Фрунзенском, а также Ленинском и Партизанском районах.
В пресс-службе добавили, что спасители выезжали на распиловку упавших деревьев. Также говорится, что сотрудники МЧС устраняли подтопления в автосалоне по улице Тимирязева и в здании «Беларусбанка», расположенного на проспекте Дзержинского.
В МЧС рассказали о последствиях сильного ливня в Минске 5 июня. Фото: скриншот с видео МЧС Беларуси.
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