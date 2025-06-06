«Подтопленные улицы, автосалон, банк». МЧС сказало про последствия сильного ливня, обрушившегося на Минск 5 июня

Согласно информации, в результате прохождения грозового фронта в Минске 5 июня было зафиксировано выпадение осадков до 20 миллиметров. Сказано, что в некоторых частях города были подтопления. Указанное вызвало частичную остановку общественного транспорта (подробности ранее озвучил «Минсктранс») в Московском, Первомайском, Центральном, Фрунзенском, а также Ленинском и Партизанском районах.