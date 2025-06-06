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Глава Башкирии поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам

Руководитель республики пожелал здоровья и радости.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил мусульман республики со священным праздником Курбан-байрам. Руководитель региона отметил, что этот день служит напоминанием о важных ценностях ислама — идти по пути духовного очищения и творить добро.

— Мы гордимся нашей богатой историей, дорожим заветами предков, передаем нравственные ценности молодежи, — отметил он.

Радий Хабиров пожелал жителям республики крепкого здоровья, радости и всего самого доброго и выразил искреннюю надежду, что согласие и взаимное уважение станут духовной опорой для России.

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