Глава Башкирии поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам

Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил мусульман республики со священным праздником Курбан-байрам. Руководитель региона отметил, что этот день служит напоминанием о важных ценностях ислама — идти по пути духовного очищения и творить добро.
— Мы гордимся нашей богатой историей, дорожим заветами предков, передаем нравственные ценности молодежи, — отметил он.
Радий Хабиров пожелал жителям республики крепкого здоровья, радости и всего самого доброго и выразил искреннюю надежду, что согласие и взаимное уважение станут духовной опорой для России.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.