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Без взносов нет пенсии: в Минтруда напомнили, как формируется страховой стаж и где его посмотреть

В Беларуси для получения трудовой пенсии необходимо не только достичь пенсионного возраста — 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, — но и иметь минимум 20 лет страхового стажа. Именно от него зависит, когда и в каком размере человек сможет получать пенсию, рассказали в Минтруда.

Стаж засчитывается только при условии уплаты страховых взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) — и не абы как, а минимум с размера установленной минимальной зарплаты. Один месяц работы засчитывается как полный месяц стажа, если взносы уплачены в полном объёме.

Если же, например, индивидуальный предприниматель платит от половины минималки — в стаж пойдёт только полмесяца. Не уплатил совсем — стажа нет. Это касается и наёмных работников: если работодатель не перечислил страховые взносы, пострадает в первую очередь сам сотрудник. Проверить, как формируется ваш стаж, можно через мобильное приложение ФСЗН или при личном обращении в территориальные органы фонда.

История вопроса

С 2003 года в Беларуси действует система персонального учёта взносов на социальное страхование. Данные по страховым отчислениям хранятся в электронном виде.