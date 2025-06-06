Без взносов нет пенсии: в Минтруда напомнили, как формируется страховой стаж и где его посмотреть

В Беларуси для получения трудовой пенсии необходимо не только достичь пенсионного возраста — 58 лет для женщин и 63 года для мужчин, — но и иметь минимум 20 лет страхового стажа. Именно от него зависит, когда и в каком размере человек сможет получать пенсию, рассказали в Минтруда.