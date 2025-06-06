Без взносов нет пенсии: в Минтруда напомнили, как формируется страховой стаж и где его посмотреть

Стаж засчитывается только при условии уплаты страховых взносов в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) — и не абы как, а минимум с размера установленной минимальной зарплаты. Один месяц работы засчитывается как полный месяц стажа, если взносы уплачены в полном объёме.
Если же, например, индивидуальный предприниматель платит от половины минималки — в стаж пойдёт только полмесяца. Не уплатил совсем — стажа нет. Это касается и наёмных работников: если работодатель не перечислил страховые взносы, пострадает в первую очередь сам сотрудник. Проверить, как формируется ваш стаж, можно через мобильное приложение ФСЗН или при личном обращении в территориальные органы фонда.
История вопроса
С 2003 года в Беларуси действует система персонального учёта взносов на социальное страхование. Данные по страховым отчислениям хранятся в электронном виде.