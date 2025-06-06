Россиянам запретят приводить с собой на пляж животных

Ответственный за эксплуатацию пляжа будет обязан обеспечить его всем необходимым, следить за чистотой и регулярно проверять дно водоема. Также в документе указывается, что в качестве буйков нельзя использовать предметы, которые можно принять за мусор, например, бутылки или канистры.