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Сергей Собянин объявил о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ

Сергей Собянин сообщил, что ВДНХ продолжает преображаться.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о завершении реставрации трех павильонов на ВДНХ — «Карелия», «Юные натуралисты» и «Химия».

«ВДНХ продолжает преображаться. Мы завершили реставрацию сразу трех уникальных объектов культурного наследия федерального значения: павильонов “Карелия”, “Юные натуралисты” и “Химия”», — написал градоначальник в личном блоге в Telegram.

Сергей Собянин указал, что в павильоне № 67 «Карелия» специалисты отреставрировали редкие деревянные скульптуры и резной барельеф. Кроме того, они восстановили интерьер с северным декором и уникальным порталом из карельской березы.

В павильоне № 8 «Юные натуралисты» воссоздали терраццо, а также отреставрировали колоннаду и бронзовые бюсты пионеров-героев. При этом в павильоне № 6 «Химия» специалисты восстановили утраченные витражи, барельефы и скульптуру «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР», воссоздали потолочные люстры.

Ранее стало известно, что семейный тематический парк «Орион» на ВДНХ стал лауреатом премии «Парки России». Он получил первое место в категории «Парк года» номинации «Парк развлечений».