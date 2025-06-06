Сергей Собянин объявил о завершении реставрации нескольких павильонов ВДНХ

В павильоне № 8 «Юные натуралисты» воссоздали терраццо, а также отреставрировали колоннаду и бронзовые бюсты пионеров-героев. При этом в павильоне № 6 «Химия» специалисты восстановили утраченные витражи, барельефы и скульптуру «Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР», воссоздали потолочные люстры.