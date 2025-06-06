В России допустили появление аэротакси в течение трех лет

«Можно ожидать, что в течение трех лет будут осуществлены первые пилотные перелеты», — рассказал Болотских в интервью РИА Новости на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России». Однако о массовом внедрении говорить пока рано. Первые лицензированные компании смогут работать в экспериментальных условиях, что позволит протестировать технологии и оценить их безопасность.