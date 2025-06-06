«Голодные игры: рассвет жатвы» (2026) — Киран Калкин vs Стэнли Туччи: кто лучше смеётся над смертью?

Джозеф Зада — Хеймитч Эбернети. Австралийский актёр воплотит юную версию циничного наставника Китнисс, которого в оригинальной трилогии играл Вуди Харрельсон. Его персонаж — 16-летний парень из Дистрикта-12, вынужденный участвовать в 50-х Голодных играх, где ему предстоит пережить трагедию и потерять веру в человечность. Уитни Пик — Ленор Дов Бэйрд. Возлюбленная Хеймитча, чья судьба станет ключевым элементом его эмоциональной арки. Романтическая линия добавит драматизма истории, показав, как личные связи превращаются в уязвимость в мире Панема. Рэйф Файнс — Кориолан Сноу. Легендарный британский актёр заменит покойного Дональда Сазерленда в роли диктатора Панема. В этом приквеле Сноу ещё не обрёл абсолютную власть, но уже демонстрирует хладнокровие и стратегическое мышление, которые позже сделают его тираном. Джесси Племонс — Плутарх Хивенсби. Будущий глава Гейммейкеров, который в оригинальной трилогии помогал повстанцам. Здесь он только начинает карьеру в системе Капитолия, балансируя между лояльностью режиму и скрытым сочувствием к дистриктам. Киран Калкин — Цезарь Фликерман. Актёр заменит Стэнли Туччи в роли эксцентричного ведущего Игр. Его харизматичный образ добавит контраста мрачной атмосфере фильма. Маккенна Грейс — Мейсили Доннер. Участница Игр от Дистрикта-12, которая сначала конфликтует с Хеймитчем, но позже становится его союзницей. Её персонаж раскроет тему классовых противоречий внутри дистриктов.