Беспокойный, легко отвлекается: как распознать СДВГ у ребенка

Сначала убедитесь, что ваше обращение к ребенку дошло. Подойдите к малышу, настройте зрительный контакт, при необходимости остановитесь, назовите его по имени и дотроньтесь до него. Если вы пытаетесь что-то сказать, находясь в другой комнате, вы не можете быть уверены, что сообщение услышано. Таким образом, вы только потратите свою энергию и нервы, повторяя много раз одно и то же. Сосредоточьтесь, чтобы выслушать и услышать, что ребенок пытается до вас донести. Давайте прямые и понятные указания, используя фразы, которые понятны ребенку. Например, выражения «сиди спокойно» или «веди себя по-человечески» слишком обобщенные и неточные. Лучше их заменить на: «сядь на стул» или «ноги под стол».Сообщение должно быть ясным, тогда оно более весомо. Для подкрепления используйте язык тела: выражение лица, тон голоса, движения. Например, положительная обратная связь дается с теплом, а не со сведенной челюстью и неохотно. Будьте сами примером и покажите, какое поведение вы ожидаете. Например, когда вы не хотите, чтобы ребенок кричал, скажите об этом спокойным голосом. «Говори тише, пожалуйста» гораздо более эффективно, чем «Не ори!». Иногда достаточно показать жестом, чтобы ребенок вел себя спокойнее.