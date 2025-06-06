Беспокойный, легко отвлекается: как распознать СДВГ у ребенка

Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) является одним из наиболее распространенных психических расстройств у детей, которое может оказывать значительное влияние на их поведение, обучение и взаимодействие с окружающим миром. По каким признакам можно распознать СДВГ у ребенка — в материале «Вечерней Москвы».
Почему возникает СДВГ.
По словам кризисного психолога, эксперта по психологическому сопровождению детей и подростков с СДВГ Джеммы Бейбуд-заде-Уголини, в последние несколько лет количество детей с этим диагнозом растет в геометрической прогрессии. Этому способствуют несколько причин.
— Во-первых, значительно улучшилась пренатальная и постнатальная медицина. Больше недоношенных детей стали выживать, а именно они имеют повышенные риски развития СДВГ. Также растет информированность о синдроме дефицита внимания и гиперактивности. Врачи стали чаще диагностировать СДВГ, а широкая аудитория — обращаться за диагностикой, — рассказала она.
Эксперт отметила, что существует огромное количество причин, по которым рост и созревание мозга могут быть нарушены. К ним относятся:
соматические заболевания матери во время беременности;недоношенность;преждевременные, скоротечные или затяжные роды;стимуляция родовой деятельности; отравление наркозом при кесаревом сечении; травмы позвоночника особенно шейного отдела;любые заболевания в младенчестве, сопровождающиеся высокой температурой и приемом сильнодействующих лекарств;сотрясения, ушибы и травмы головы;генетические проблемы.
— Эти и многие другие факторы приводят к ряду отклонений в функционировании нервной системы детей. Специалисты отмечают недостаточное энергетическое обеспечение деятельности мозга, замедление темпов роста и созревания мозга в целом или отдельных его подструктур. Дисбаланс в созревании подструктур мозга осложняет процесс формирования связей между ними и затрудняет координацию их деятельности. Происходят сбои и дискоординации в функционировании безусловных рефлексов, с запозданием формируются необходимые условно-рефлекторные связи, — говорит Бейбуд-заде-Уголини.
Также нарушается баланс между процессами возбуждения и торможения, запаздывает процесс миелинизации клеток мозга, что приводит к замедлению передачи нервного импульса и иррадиации возбуждения на соседние проводящие пути.
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Симптомы СДВГ.
Психолог объяснила, что можно выделить некоторые признаки, которые являются диагностическими симптомами детей с СДВГ:
Беспокойные движения в кистях и стопах. Сидя на стуле, корчится, извивается. Не может спокойно сидеть на месте, когда этого от него требуют. Легко отвлекается на посторонние стимулы. С трудом дожидается своей очереди во время игр и в различных ситуациях в коллективе (на занятиях, во время экскурсий и праздников).На вопросы часто отвечает, не задумываясь, не выслушав их до конца. При выполнении предложенных заданий испытывает сложности (не связанные с негативным поведением или недостаточностью понимания).С трудом сохраняет внимание при выполнении заданий или во время игр. Часто переходит от одного незавершенного действия к другому. Не может играть тихо, спокойно. Часто мешает другим, пристает к окружающим, например, вмешивается в игры других детей. Часто складывается впечатление, что ребенок не слушает обращенную к нему речь. Часто теряет вещи, необходимые в детском саду, школе, дома, на улице. Иногда совершает опасные действия, не задумываясь о последствиях, но приключений или острых ощущений специально не ищет, например, выбегает на улицу, не оглядываясь по сторонам.
— Легкие нарушения работы мозга, независимо от причин, которыми они были вызваны, приводят к примерно одинаковым отклонениям в поведении — двигательной расторможенности, импульсивности, неуправляемости, невнимательности детей. Если вашему ребенку психиатр выставляет диагноз СДВГ, то это сигнал о том, что нужно разобраться. Необходимо сделать полный чекап состояния здоровья ребенка и состояния здоровья семьи. Выяснить, что стоит за проблемами с вниманием и неусидчивостью. Возможно это нарушение питания мозга кровью вследствие полученной в родах травмы, задержка созревания лобных долей, биохимические проблемы (нарушение обмена дофамина). А также всему виной может быть ситуация в семье или школе, когда ребенок находится в постоянном стрессе и нервном истощении, — считает она.
Как помочь ребенку с СДВГ.
По ее мнению, усилия родителей для помощи ребенку с СДВГ должны быть направлены ровно в двух направлениях.
— Первое направление (условно — «медицинское») — это попытки устранить соматические проблемы, отражающиеся на неврологическом статусе. Исправление проблем с позвоночником (они выступают причиной в 80 процентах случаев СДВГ), специальная диета и прочие меры, направленные на укрепление физического здоровья. А второе направление (условно — «психологическое») — это оптимизация обучения и развития ребенка с СДВГ, — сказала она.
Специалист напомнила, что порог чувствительности к отрицательным стимулам у гиперактивных детей очень низкий, они не воспринимают выговоры и наказания, однако чувствительны к поощрениям.
— В деле регулирования поведения взаимодействие между ребенком и взрослым имеет первостепенное значение. Чем более тесное и четкое взаимодействие налажено, тем лучше будет поведение как дома, так и в детском саду и школе. В повседневных ситуациях взаимодействие чаще происходит в форме инструкций и реагировании на них, а также в виде выражения своего мнения. Чем больше у ребенка трудностей с самодисциплиной и управлением своим поведением, а также пониманием инструкций, тем больше он зависит от контроля окружающей среды, — заключила эксперт.
Родителям важно обратить внимание на следующее:
Сначала убедитесь, что ваше обращение к ребенку дошло. Подойдите к малышу, настройте зрительный контакт, при необходимости остановитесь, назовите его по имени и дотроньтесь до него. Если вы пытаетесь что-то сказать, находясь в другой комнате, вы не можете быть уверены, что сообщение услышано. Таким образом, вы только потратите свою энергию и нервы, повторяя много раз одно и то же. Сосредоточьтесь, чтобы выслушать и услышать, что ребенок пытается до вас донести. Давайте прямые и понятные указания, используя фразы, которые понятны ребенку. Например, выражения «сиди спокойно» или «веди себя по-человечески» слишком обобщенные и неточные. Лучше их заменить на: «сядь на стул» или «ноги под стол».Сообщение должно быть ясным, тогда оно более весомо. Для подкрепления используйте язык тела: выражение лица, тон голоса, движения. Например, положительная обратная связь дается с теплом, а не со сведенной челюстью и неохотно. Будьте сами примером и покажите, какое поведение вы ожидаете. Например, когда вы не хотите, чтобы ребенок кричал, скажите об этом спокойным голосом. «Говори тише, пожалуйста» гораздо более эффективно, чем «Не ори!». Иногда достаточно показать жестом, чтобы ребенок вел себя спокойнее.
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