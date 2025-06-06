Кадры мощного ракетного удара по украинскому Луцку появились в Сети

В Сети появились кадры мощного ракетного удара ВС РФ по украинскому Луцку. Их опубликовали в пятницу, 6 мая.
Помимо Луцка, российская армия также атаковала Киев и Тернополь, передает RT.
В СМИ сообщили, что в результате удара в Тернополе зафиксировано попадание по промышленным и инфраструктурным объектам, часть города осталась без света. В Киеве, в Соломенском районе, произошли пожар в нежилой зоне и возгорание в жилом доме. В Голосеевском районе загорелся объект гражданской инфраструктуры, повреждено учебное заведение, зафиксировано падение частей сбитых целей на АЗС.
Также ночью 6 июня стало известно, что российская ракета уничтожила зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, размещенный под Киевом. Украинские операторы выпустили четыре ракеты в попытке перехватить российскую ракету «Искандер», но это не предотвратило уничтожение ЗРК.
Недавно Вооруженные силы РФ также нанесли удары по цехам производства ударных беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и по местам их запуска и хранения.