Испания обыграла Францию в полуфинале Лиги наций в матче с девятью голами

Ламин Ямаль, игрок сборной Испании, оформил два гола, один из которых был забит с пенальти на 54-й минуте, а второй — на 67-й. Также голы в составе испанцев записали на свой счёт Нико Уильямс на 22-й минуте, Микель Мерино на 25-й и Педри на 55-й. У французской команды голы забили Килиан Мбаппе с пенальти на 59-й минуте, Райан Шерки на 79-й и Рандаль Коло-Муани на 93-й минуте, а один мяч в свои ворота отправил испанский защитник Даниэль Вивиан на 84-й минуте.
Это был первый случай в истории официальных матчей, когда Испания забила Франции более двух голов. Также подчёркивается, что испанцы не забивали «трехцветным» больше трёх мячей с товарищеской игры в июне 1949 года, завершившейся со счётом 5:1. Для Франции пропуск пяти голов стал первым подобным случаем с 12 марта 1969 года, когда она проиграла Англии 0:5 в товарищеском матче.
В финале турнира, который состоится 8 июня в Мюнхене, сборная Испании, действующий чемпион Лиги наций, встретится с Португалией. В тот же день Франция поборется за бронзу с Германией в Штутгарте.