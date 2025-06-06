NYT: Мерц провалил украинскую миссию в Белом доме

Несмотря на теплый прием в Белом доме, канцлер ФРГ Фридрих Мерц провалил миссию по укреплению поддержки США Киева. Об этом пишет The New York Times.
«Мерц получает теплый прием, но не может заручиться поддержкой Трампа в отношении России», — пишут журналисты.
Отмечается, что лидер ФРГ ехал на встречу с Дональдом Трампом, надеясь убедить президента США активизировать свою роль в защите Украины. Однако, в беседе с журналистами в Овальном кабинете, Мерц заявил, что и он, и Трамп выступают за скорейшее прекращение конфликта.
Ранее сообщалось, что поездка Мерца в США превратилась в сюр. Канцлер Германии Фридрих Мерц внезапно стал молчаливым гостем на шоу президента США Дональда Трампа. Во время переговоров в Овальном кабинете немецкому политику задали всего один вопрос за 45 минут.
Но чтобы не попасть в «мышеловку» президента США Дональда Трампа во время пресс-конференции с ним в Овальном кабинете, канцлер Германии Фридрих Мерц тщательно подготовился. Стратегия его поведения заключалась в том, чтобы не спорить с главой Белого дома.