NYT: Мерц провалил украинскую миссию в Белом доме

Отмечается, что лидер ФРГ ехал на встречу с Дональдом Трампом, надеясь убедить президента США активизировать свою роль в защите Украины. Однако, в беседе с журналистами в Овальном кабинете, Мерц заявил, что и он, и Трамп выступают за скорейшее прекращение конфликта.