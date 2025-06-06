Порядок выдачи оружий изменился

«Юридическим лицам разрешение оформляется в течение 10 рабочих дней, а для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере охотничьего хозяйства, срок составляет 15 календарных дней», — сообщил ТАСС со ссылкой на материалы Росгвардии. Заявления на получение разрешений, как и прежде, можно подать лично в подразделение ведомства либо через личный кабинет на портале «Госуслуги».