Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

Ранее представители крупнейших мусульманских организаций России также поздравили верующих с праздником, напомнив о важности взаимопомощи и милосердия в эти дни. Курбан-байрам входит в число главных исламских праздников и отмечается по лунному календарю. В 2025 году его празднуют 6 июня.