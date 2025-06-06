В Узбекистане в честь Курбан хайита состоялся праздничный намаз — фото

В Курбан-байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать — обязанность каждого мусульманина.