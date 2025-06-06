В Узбекистане в честь Курбан хайита состоялся праздничный намаз — фото

ТАШКЕНТ, 6 июн — Sputnik. Ранним утром в мечетях Узбекистана был совершен праздничный намаз в честь Курбан хайита, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Курбан хайит — величайший праздник мусульман
В день Курбан хайита верующие совершают омовение и с рассвета носят чистую одежду. Затем они идут в мечеть, где совершают праздничный намаз. После молитвы совершают жертвоприношение и накрывают праздничный стол. Мясо жертвенного животного раздают близким, а также бедным и нуждающимся.
В Курбан-байрам все мусульмане поздравляют друг друга. К богоугодным делам в этот день относятся посещение родственников, вдов и вдовцов. В этот святой день нужно извиниться перед теми, кого обидел, и прощать своих обидчиков, потому что прощать и сострадать — обязанность каждого мусульманина.