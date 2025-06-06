Рейс Стамбул — Москва перенаправили из Внуково в Петербург

Ранее мы сообщили о том, что в Пулково задерживались самолеты. Какое-то время не садились рейсы из Ухты, Архангельска, Пекина и Шанхая. Самолет из первого города задержался на 15 минут, из второго — на 12 минут. А еще совершали круги авиалайнеры из Калининграда, Москвы, Уфы и Шарм-эш-Шейха.