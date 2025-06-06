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Спасо-Ефросиниевский женский православный монастырь в Полоцке отметил 900-летие

Спасо-Ефросиниевский женский православный монастырь в Полоцке отметил 900-летие. Это один из духовных символов Беларуси, куда ежегодно устремляются паломники со всего мира.

Источник: ОНТ

В Крестовоздвиженском соборе Божественную литургию возглавил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Богослужение особое, потому как здесь находятся мощи Преподобной Ефросинии, которая является незыблемым духовным ориентиром для верующих.

Память заступницы Беларуси чтут и православные, и католики. Торжества по всей стране, но самые масштабные, по традиции, в ее родном городе — Полоцке. На святую землю приезжают верующие из разных уголков не только Беларуси.

После богослужения Святейший Патриарх Кирилл наградил предстоятеля Белорусской православной церкви митрополита Минского и Заславского Вениамина орденом Серафима Саровского Первой степени. А Крестовоздвиженскому собору полоцкого монастыря подарил икону Дивеевской обители. Почитают святую Евфрасинью Полоцкую почитают далеко за пределами нашей страны. Например, ее имя носят церкви в городе Саут-Ривер в США и канадском городе Торонто.