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В Красноярском крае увеличатся штрафы за повторное нарушение тишины

На этой неделе в Красноярском крае вступят в силу изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», которые касаются нарушений тишины.

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На этой неделе в Красноярском крае вступят в силу изменения в региональный закон «Об административных правонарушениях», которые касаются нарушений тишины.

Новые поправки, одобренные депутатами краевого заксобрания в мае, предполагают увеличение штрафов за повторные нарушения.

Согласно обновленным правилам, шуметь запрещено в будние дни и субботу с 22:00 до 09:00, а также в воскресенье на протяжении всего дня. Теперь за повторное нарушение предусмотрены следующие штрафы:

• для граждан — от 4 до 5 тысяч рублей;

• для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей;

• для юридических лиц — от 35 до 70 тысяч рублей.

Первое нарушение будет караться предупреждением и штрафом до 3 000 рублей для жителей края, а для юридических лиц — до 30 тысяч рублей. Изменения вступят в силу в воскресенье, 8 июня.

Ранее рассказывали, что многодетная семья выиграла суд на 1 миллион рублей за срыв поставки отопления.