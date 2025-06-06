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Суд Екатеринбурга изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову

Заседание состоится в пятницу в 16:00.

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу изберет меру пресечения редактору уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU Денису Аллаярову. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.

«Мера пресечения Аллаярову будет избираться судом в 16:00. Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки — прим. редакции)», — сказано в сообщении.

В суде добавили, что также поступило ходатайство об избрании меры пресечения начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Его обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Как сообщает РИА Новости, обыски в редакции прошли в четверг. Силовики изъяли из офиса технику и документы. Причиной, предположительно, стали подозрения в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее изданием при подготовке материалов. Кроме Аллаярова были задержаны еще двое сотрудников. После допроса их отпустили.

Само издание URA.RU сообщило о приостановке работы головного офиса. В URA.RU заявили, что правоохранителей «интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».