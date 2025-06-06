Суд Екатеринбурга изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову

Как сообщает РИА Новости, обыски в редакции прошли в четверг. Силовики изъяли из офиса технику и документы. Причиной, предположительно, стали подозрения в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее изданием при подготовке материалов. Кроме Аллаярова были задержаны еще двое сотрудников. После допроса их отпустили.