Суд Екатеринбурга изберет меру пресечения редактору URA.RU Аллаярову

Ленинский районный суд Екатеринбурга в пятницу изберет меру пресечения редактору уральской редакции информационного интернет-агентства URA.RU Денису Аллаярову. Об этом сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
«Мера пресечения Аллаярову будет избираться судом в 16:00. Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки — прим. редакции)», — сказано в сообщении.
В суде добавили, что также поступило ходатайство об избрании меры пресечения начальнику отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрею Карпову. Его обвиняют по ч. 3 ст. 290 УК РФ и п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Как сообщает РИА Новости, обыски в редакции прошли в четверг. Силовики изъяли из офиса технику и документы. Причиной, предположительно, стали подозрения в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее изданием при подготовке материалов. Кроме Аллаярова были задержаны еще двое сотрудников. После допроса их отпустили.
Само издание URA.RU сообщило о приостановке работы головного офиса. В URA.RU заявили, что правоохранителей «интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области».