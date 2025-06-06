Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области очистили берега озёр Старицы Дубовый Ерик

5 июня 2025 года более 50 человек приняли участие в акция «Вода России» по очистке берегов озёр Старица и Дубовый Ерик.

Качество жизни в вашем регионе

5 июня 2025 года более 50 человек приняли участие в акция «Вода России» по очистке берегов озёр Старица и Дубовый Ерик. Это первый опыт проведения подобных работ в данном месте. В мероприятии приняли участие более 50 человек.

По итогам акции было собрано и вывезено 12 кубометров отходов. Сотрудник Минприроды Сергей Пономарев предложил благоустроить территорию и создания рекреационной зоны.

Не пропустите новости Самары и Самарской области — подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.