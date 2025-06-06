В Самарской области очистили берега озёр Старицы Дубовый Ерик

5 июня 2025 года более 50 человек приняли участие в акция «Вода России» по очистке берегов озёр Старица и Дубовый Ерик. Это первый опыт проведения подобных работ в данном месте. В мероприятии приняли участие более 50 человек.
По итогам акции было собрано и вывезено 12 кубометров отходов. Сотрудник Минприроды Сергей Пономарев предложил благоустроить территорию и создания рекреационной зоны.
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