В России хотят внести существенные изменения в уголовное законодательство

В Федеральной палате адвокатов предложили не только повысить эти суммы, но и привязать их к динамичным экономическим показателям, например, к МРОТ. Вице-президент палаты Сергей Зубков отметил, что с учетом инфляции сумма в 250 тысяч рублей уже не может считаться крупным хищением, а один миллион рублей — особо крупным. Такой подход, по мнению экспертов, позволит сделать законодательство более гибким и актуальным.