Замгендира «Крыльев» Пименов уточнил, почему клуб выбрал Адиева главным тренером

Представитель «зелено-бело-синих» объяснил: на пост претендовали множество специалистов.
Официально Магомед Адиев стал главным тренером самарцев 5 июня, хотя о его потенциальном переезде в 63-й регион говорили сразу после окончания чемпионата. До этого работал с проблемными «Химками», с которыми занял 12-е место в РПЛ.
Заместитель гендиректора волжан Руслан Пименов подчеркнул: команда просмотрела множество резюме, с кандидатами общались лично. Но остановились на 47-летнем наставнике.
«Его видение футбола совпадает с видением руководства области. Как тренер доказал свою состоятельность, имеет международный опыт. Конечно, знает досконально наш уровень чемпионата, начиная со Второй, Первой лиг и, естественно, РПЛ», — приводит слова Пименова «Матч ТВ».
А недавно стало известно, сколько стоят составы «Крыльев Советов» и «Акрона» к началу лета.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.