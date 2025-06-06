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На 86 году жизни умерла почетный гражданин Чунского района Изольда Щербакова

Изольда Дмитриевна всю жизнь посвятила детям.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

На 86-м году жизни умерла Почетный гражданин Чунского района, известный педагог и краевед Изольда Щербакова. Долгие годы она занималась воспитанием детей и изучением истории родного края. Об этом сообщает депутат Законодательного Собрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

— Изольда Дмитриевна всю жизнь посвятила детям, работая в школах № 4 и № 11 поселка Лесогорск. Благодаря ее усилиям в этих учебных заведениях были созданы краеведческие музеи. Она организовала установку обелиска Герою Советского Союза В. И. Долгополову в деревне Окраина, — рассказала Дикусарова.

Под ее руководством школьники участвовали в экспедиции, где обнаружили обломки бомбардировщика ИЛ-4 и останки летчика, пропавшего во время Великой Отечественной войны. Позже удалось установить личность погибшего, и его останки были с почестями перезахоронены в Сквере ветеранов поселка Чунский.

Изольда Щербакова оставила после себя значительное наследие в области патриотического воспитания молодежи, став для многих поколений учеников примером преданности своему делу и родному краю.