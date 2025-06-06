На 86 году жизни умерла почетный гражданин Чунского района Изольда Щербакова

Под ее руководством школьники участвовали в экспедиции, где обнаружили обломки бомбардировщика ИЛ-4 и останки летчика, пропавшего во время Великой Отечественной войны. Позже удалось установить личность погибшего, и его останки были с почестями перезахоронены в Сквере ветеранов поселка Чунский.