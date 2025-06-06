Права покупателя защищены: в Перми недобросовестный поставщик стройматериалов лишился грузовика

Так как после изъятия арестованного имущества владелец по-прежнему не предпринимал мер к погашению задолженности, транспортное средство было передано на реализацию. В ходе проведения торгов покупателя на грузовик не нашлось, и судебный пристав в соответствии с действующим законодательством предложил его взыскателю. Мужчина согласился забрать автомобиль, а разницу между суммой долга и стоимостью грузовика перечислил на счет отдела судебных приставов.