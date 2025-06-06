Права покупателя защищены: в Перми недобросовестный поставщик стройматериалов лишился грузовика

Житель Перми, начавший строительство дома для своей семьи, столкнулся с недобросовестным партнёром. Мужчина заключил договор с компанией на поставку 12 железобетонных плит общей стоимостью более 87 тыс. рублей. Согласно условиям, он сразу перечислил полную сумму, рассчитывая оперативно получить материалы. Однако в установленный срок товар так и не был доставлен.
Покупатель неоднократно пытался решить проблему мирно: шесть месяцев он требовал от предприятия выполнения обязательств — вернуть деньги или поставить плиты. В ответ компания отказывалась идти на контакт, ссылаясь на недействительность договора. Когда надежда на диалог иссякла, пермяк подготовил исковое заявление, включив в требования не только возврат долга, но и выплату неустойки за просрочку, а также компенсацию морального вреда.
Районный суд, рассмотрев материалы дела, признал действия организации незаконными и постановил взыскать в пользу истца более 187 тыс. рублей.
Соответствующее исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов по Кировскому району ГУФССП России. Руководство компании-должника получило официальное уведомление о необходимости погасить задолженность в добровольном порядке. Однако в установленный срок требования исполнительного документа исполнены не были, тогда сотрудник службы наложил арест на принадлежащий должнику грузовой автомобиль «IVECO».
Так как после изъятия арестованного имущества владелец по-прежнему не предпринимал мер к погашению задолженности, транспортное средство было передано на реализацию. В ходе проведения торгов покупателя на грузовик не нашлось, и судебный пристав в соответствии с действующим законодательством предложил его взыскателю. Мужчина согласился забрать автомобиль, а разницу между суммой долга и стоимостью грузовика перечислил на счет отдела судебных приставов.