В МВД предупредили о мошеннических чатах в Telegram для медиков и учителей

В ведомстве пояснили, что сперва сотрудник получает приглашение в групповой чат в мессенджере, обычно в Telegram, с названием его реальной организации, филиала или отдела. Название выглядит предельно правдоподобно. В чате могут присутствовать аккаунты, выдающие себя за его коллег, а иногда даже приглашаются настоящие коллеги, не подозревающие о подмене. Это создает иллюзию легитимности.