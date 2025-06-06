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МИД Франции: ЕК может представить 18-й пакет санкций против России до конца июня

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж уже направил ЕК свои рекомендации по новому антироссийскому пакету санкций.

Источник: Комсомольская правда

Европейская комиссия готовит очередной 18-й пакет ограничительных мер против России, который может быть представлен до конца июня. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио RTL.

По его словам, Париж уже направил ЕК свои рекомендации на этот счет.

«Это вопрос ближайших дней, поскольку вчера мы направили наши предложения в Еврокомиссию. Она должна включить их в этот пакет, который, я надеюсь, будет представлен до конца июня», — пояснил министр.

Президент Владимир Путин ранее подчеркнул, что санкций бояться не надо, к ним нужно готовиться. Также глава государства отметил, что экономика страны не только выстояла перед ограничениями коллективного Запада, но и продолжает развиваться.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что угрожать России санкциями — бесполезное занятие. Россия уже привыкла к санкциям и знает, как минимизировать их последствия.