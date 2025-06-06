Двухлетнюю дочку забрали у омича судебные приставы

Романтические отношения мужчины из Омска и женщины из Волгоградской области продолжились созданием семьи и переездом омича в другой регион — к родителям супруги. Спустя время супруги стали родителями, но отношения в семье не сложились, и они разошлись. Бывшие партнеры по браку заключили мировое соглашение о порядке общения с общим ребенком, согласно которому отец забрал дочь себе на две недели. Однако, по истечению данного времени он перестал выходить на связь.