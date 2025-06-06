Двухлетнюю дочку забрали у омича судебные приставы

Семейная жизнь омича и женщины из Волгоградской области закончилась разводом и мировым соглашением о порядке общения с общим ребенком. Однако омич скрылся с малышкой, а вернуть ее матери помогли сотрудники ГУФССП России по Омской области.
Романтические отношения мужчины из Омска и женщины из Волгоградской области продолжились созданием семьи и переездом омича в другой регион — к родителям супруги. Спустя время супруги стали родителями, но отношения в семье не сложились, и они разошлись. Бывшие партнеры по браку заключили мировое соглашение о порядке общения с общим ребенком, согласно которому отец забрал дочь себе на две недели. Однако, по истечению данного времени он перестал выходить на связь.
Чтобы вернуть дочь женщина обратилась в суд, который постановил передать ребенка матери. Исполнительный лист поступил в Октябрьский районный отдел судебных приставов — по адресу регистрации должника. Нерадивый отец был проинформирован о необходимости исполнить решение суда, но требования не исполнил. Более того, он перестал выходить на связь и не появлялся на работе. В результате розыскных мероприятий было определено, что гражданин в данный момент проживает у своей матери.
Судебные приставы вместе с мамой девочки пришли по адресу проживания омича и после длительного ожидания и переговоров попали в квартиру. Несмотря на сопротивление, приставам удалось убедить отца отдать дочь родной матери. И она, опасаясь, что омич снова попытается забрать ребенка, в этот же день, 2 июня 2025 года, улетела с дочкой в Волгоград.
В настоящее время, за воспрепятствование в исполнении судебного решения, в отношении омича составлено три протокола, которые направлены для рассмотрения в суд, сообщает ГУФССП России по Омской области.