Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двухлетнюю дочку забрали у омича судебные приставы

Малышка отправилась со своей мамой к ней на родину — в Волгоград.

Качество жизни в вашем регионе
Источник: Комсомольская правда

Семейная жизнь омича и женщины из Волгоградской области закончилась разводом и мировым соглашением о порядке общения с общим ребенком. Однако омич скрылся с малышкой, а вернуть ее матери помогли сотрудники ГУФССП России по Омской области.

Романтические отношения мужчины из Омска и женщины из Волгоградской области продолжились созданием семьи и переездом омича в другой регион — к родителям супруги. Спустя время супруги стали родителями, но отношения в семье не сложились, и они разошлись. Бывшие партнеры по браку заключили мировое соглашение о порядке общения с общим ребенком, согласно которому отец забрал дочь себе на две недели. Однако, по истечению данного времени он перестал выходить на связь.

Чтобы вернуть дочь женщина обратилась в суд, который постановил передать ребенка матери. Исполнительный лист поступил в Октябрьский районный отдел судебных приставов — по адресу регистрации должника. Нерадивый отец был проинформирован о необходимости исполнить решение суда, но требования не исполнил. Более того, он перестал выходить на связь и не появлялся на работе. В результате розыскных мероприятий было определено, что гражданин в данный момент проживает у своей матери.

Судебные приставы вместе с мамой девочки пришли по адресу проживания омича и после длительного ожидания и переговоров попали в квартиру. Несмотря на сопротивление, приставам удалось убедить отца отдать дочь родной матери. И она, опасаясь, что омич снова попытается забрать ребенка, в этот же день, 2 июня 2025 года, улетела с дочкой в Волгоград.

В настоящее время, за воспрепятствование в исполнении судебного решения, в отношении омича составлено три протокола, которые направлены для рассмотрения в суд, сообщает ГУФССП России по Омской области.