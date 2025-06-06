Появились кадры пожаров в Киеве после взрывов

В Киеве начался сильный пожар после нескольких взрывов. Об этом в пятницу, 6 июня, сообщили на местном телеканале.
Согласно информации из эфира, в некоторых районах столицы отключилось электричество.
— После удара дронов возник пожар, и в столице Украины начались перебои со светом, — уточнили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Там также поделились кадрами пожара над Киевом.
По данным Telegram-канала Shot, в результате атаки значительные повреждения получила ТЭЦ-5 — это одна из самых основных теплоэлектростанций столицы Украины.
Кроме того, некоторые очевидцы рассказали о возгораниях в Голосеевском и Соломенском районах.
В Киевской области воздушная тревога прозвучала около полуночи по местному времени. Также тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях страны.
Ранее в Сети появились кадры мощного ракетного удара ВС РФ по украинскому Луцку. Помимо Луцка, российская армия также атаковала Киев и Тернополь.