Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Курбан-байрам, известный также как Ид аль-Адха, является одним из двух главных мусульманских праздников, в этом году его будут отмечать 6 июня. Этот праздник знаменует завершение паломничества к религиозным святыням. Сайт KP.RU рассказывал о его истории и традиции празднования.