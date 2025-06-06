Владимир Путин поздравил мусульман России с Курбан-байрамом

Президент России Владимир Путин поздравил мусульман с Курбан-байрамом, отметив, что этот праздник «служит единению», а также «дарит верующим радость приобщения» к наследию предков.
«Следуя отеческим заветам и традициям, мусульмане отмечают Курбан-байрам добрыми, милосердными делами, искренне заботятся о тех, кто нуждается в помощи и сострадании», — сказано в поздравлении российского лидера.
Путин также отметил активность мусульманских организаций, которые «созидательно участвуют в жизни» России и уделяют большое внимание укреплению семейных ценностей, а также принимают инициативы в сфере культуры, просвещения и образования. Глава государства отдельно отметил их деятельность, направленную «на поддержку защитников Отечества, их родных и близких».
Курбан-байрам, известный также как Ид аль-Адха, является одним из двух главных мусульманских праздников, в этом году его будут отмечать 6 июня. Этот праздник знаменует завершение паломничества к религиозным святыням. Сайт KP.RU рассказывал о его истории и традиции празднования.