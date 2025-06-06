Редактору URA.RU Аллаярову предъявили обвинение в даче взятки

Органы предварительного следствия предъявили редактору URA.RU Денису Аллаярову обвинение в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
«Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу)», — говорится в публикации.
Отмечается, что мера пресечения журналисту будет избрана 6 июня.
5 июня силовики провели в редакции URA.RU обыски, а после этого задержали трех сотрудников портала.
Редакция портала URA.RU прокомментировала сообщения об обысках и задержаниях своих сотрудников. Также журналисты назвали причину интереса к редакции со стороны правоохранительных органов. Они отметили, что ситуация связана с источниками криминальной информации в регионе. Союз журналистов России выразил поддержку изданию URA.RU, где прошли обыски.