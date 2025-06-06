Редактору URA.RU Аллаярову предъявили обвинение в даче взятки

Редакция портала URA.RU прокомментировала сообщения об обысках и задержаниях своих сотрудников. Также журналисты назвали причину интереса к редакции со стороны правоохранительных органов. Они отметили, что ситуация связана с источниками криминальной информации в регионе. Союз журналистов России выразил поддержку изданию URA.RU, где прошли обыски.