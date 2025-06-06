Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Редактору URA.RU Аллаярову предъявили обвинение в даче взятки

Задержанному редактору URA.RU Аллаярову изберут меру пресечения 6 июня.

Источник: Комсомольская правда

Органы предварительного следствия предъявили редактору URA.RU Денису Аллаярову обвинение в даче взятки должностному лицу. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«Аллаяров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу)», — говорится в публикации.

Отмечается, что мера пресечения журналисту будет избрана 6 июня.

5 июня силовики провели в редакции URA.RU обыски, а после этого задержали трех сотрудников портала.

Редакция портала URA.RU прокомментировала сообщения об обысках и задержаниях своих сотрудников. Также журналисты назвали причину интереса к редакции со стороны правоохранительных органов. Они отметили, что ситуация связана с источниками криминальной информации в регионе. Союз журналистов России выразил поддержку изданию URA.RU, где прошли обыски.